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Путин поддерживает прокладку нефтепровода в Китай через Монголию

Сегодня, 20:01

С такой инициативой выступили монгольские партнеры. Остается проработать технико-экономическое обоснование, после чего примут окончательное решение.

Владимир Путин поддерживает прокладку газо- и нефтепровода в Китай из Российской Федерации через Монголию. С таким предложением выступили именно монгольские партнеры. По словам российского лидера, это очень хорошая идея, но она требует проработки технико-экономических моментов, чем займутся специалисты. После будет принято окончательное решение.

Монголия уже неоднократно предлагала свою территорию для транзита газа из России в Китай. Своими основными «козырями» страна считает безопасность, краткость пути и степные условия. «Газпром» обсуждает пути без транзитных государств через районы Благовещенска, Владивостока и Алтай, в случае с последним проход нужно совершать через горы и заповедники.

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