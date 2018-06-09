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Турция «спряталась» от Сирии за 764-километровой стеной

Сегодня, 19:33

Турецкие строители подтвердили свою профессиональную международную репутацию. Всего за три года столичная компания TOKI совместно с местными субподрядчиками возвели масштабное сооружение вдоль границы страны.

Турция «спряталась» от Сирии за 764-километровой стеной, решив, таким образом, нежелательные перемещения террористических группировок и потока мигрантов, следовавших транзитом в страны Европейского союза. На этом Анкара не останавливается и таким же способом намерена огородиться от Ирана, который с большой вероятностью станет объектом агрессии со стороны СШУ, расторгнувших «ядерную сделку».

Турция не стала страной-пионером, которая решает вопросы безопасности границ при помощи стен. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявил, что на границе с Мексикой должна быть воздвигнута стена. Причем бремя финансирования строительство было возложено на мексиканскую сторону. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал строительство стены на границе с Россией, после чего деньги на проект были украдены, а «кролик Сеня» не стесняясь, торжественно отпраздновал свой первый личный миллиард.

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