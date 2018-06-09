Си Цзиньпин сделал ответный подарок Путину

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Российский лидер сейчас находится в Пекине с 3-дневным официальным визитом. Лидеры двух стран демонстрируют достаточно тесное общение.

Глава РФ преподнёс лидеру КНДР баню, для изготовления которой использовался алтайский кедр. Также он привёз с собой чай и мёд, сделанные в Сибири. Си Цзипинь сделал ответный подарок Путину.

В ответ Си Цзеньпин преподнёс Путину древнюю арфу гуцинь, которая считается в Китае самым древним щипковым инструментом, несущим в себе национальный колорит. Считается, что возраст этих инструментов не меньше трёх тысяч лет. Те, кто могут в КНР играть на ней, считаются достигнувшими самого высокого музыкального искусства.

Этим подарок Путину не ограничился. Ему была вручена традиционная глиняная статуэтка с изображением его лица. Автор этого направления искусства мог изготовлять их на ощупь и жил в конце 18 века.

Путину во время его «Прямой линии» был задан вопрос, с кем из мировых лидеров он общается на «ты». Тот сказал, что это - Си Цзиньпин, отношения с которым лидер РФ определил в качестве давних, хороших и дружеских.

Это подтверждает и вчерашняя совместная лепка традиционных китайских пельменей, где Путину пришлось продемонстрировать своё мастерство.