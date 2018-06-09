«Он опять напутал»: Пушков жестко прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем

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Сенатор на своей страничке в социальной сети резко высказался по поводу последнего заявления президента Украины. Видно, что только хорошее воспитание заставило Алексея Пушкова воздержаться от напоминаний о пристрастии Порошенко к горячительным напиткам.

Алексей Пушков жестко прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем. Сенатор заявил, что глава Украины опять все перепутал и выдает «сказки» за историческую правду. Севастополь всегда был городом русской славы, а не украинской, поэтому никакой украинский флаг не может над ним развеваться. Даже когда Никита Хрущев в припадке щедрости отдал Крым УССР, Севастополь оставался городом всесоюзного подчинения.

Напомним, в преддверии скорых президентских выборов Порошенко делает радикальные заявления, которые должны понравиться националистически настроенному электорату. Именно поэтому, прозвучали слова об украинском флаге, который будет поднят над Севастополем. Ранее Алексей Пушков прокомментировал желание Дональда Трампа вернуть Россию в «большую восьмерку» тем, что без РФ не с кем обсуждать вопросы «большой политики».