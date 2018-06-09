VistaNews.ru


Глава КНР в обращении к Путину впервые назвал иностранца своим братом

Сегодня, 16:02

Китайские традиции имеют столь глубокие корни, что считаются самыми устойчивыми и непоколебимыми, несмотря на современные тенденции. Тем самым, обращение Си Цзиньпина к своему российскому визави, вызвало немалый резонанс в среде политологов.

Как сообщает американский эксперт, редактирующий профильное издание Sinocism China Билл Бишоп, глава в обращении к Владимиру Путину впервые назвал иностранца своим братом. Все дело в редко применяющемся личном местоимении «мы», которое в китайской лексической транскрипции может означать фразу «мы братья и большие друзья». После такой «расшифровки» политические аналитики вынуждены были посмотреть на встречу главы КНР и российского президента под другим углом зрения.

Действительно, в свете современных международных политических реалий, тесное общение двух глобальных лидеров резко подрывает позицию США, позиционированную, как единственно лидирующую силу на планете. Саммит ШОС доказывает, что гегемония Вашингтона является «колоссом на глиняных ногах», раздутая личными амбициями Дональда Трампа, вынужденного вести борьбу с внутренними врагами.

Напомним, Си Цзиньпин лично наградил Путина орденом Дружбы Китая.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Владимиру Путину доложили о крушении Ан-26 в Сирии

Олег Сирота задал вопрос Путину в собственном видеообращении

Уральцы признались Путину в любви в песне

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем