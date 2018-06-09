Глава КНР в обращении к Путину впервые назвал иностранца своим братом

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Китайские традиции имеют столь глубокие корни, что считаются самыми устойчивыми и непоколебимыми, несмотря на современные тенденции. Тем самым, обращение Си Цзиньпина к своему российскому визави, вызвало немалый резонанс в среде политологов.

Как сообщает американский эксперт, редактирующий профильное издание Sinocism China Билл Бишоп, глава в обращении к Владимиру Путину впервые назвал иностранца своим братом. Все дело в редко применяющемся личном местоимении «мы», которое в китайской лексической транскрипции может означать фразу «мы братья и большие друзья». После такой «расшифровки» политические аналитики вынуждены были посмотреть на встречу главы КНР и российского президента под другим углом зрения.

Действительно, в свете современных международных политических реалий, тесное общение двух глобальных лидеров резко подрывает позицию США, позиционированную, как единственно лидирующую силу на планете. Саммит ШОС доказывает, что гегемония Вашингтона является «колоссом на глиняных ногах», раздутая личными амбициями Дональда Трампа, вынужденного вести борьбу с внутренними врагами.

Напомним, Си Цзиньпин лично наградил Путина орденом Дружбы Китая.