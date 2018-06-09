Путин и Порошенко провели телефонные переговоры

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В субботу президент Украины Петр Порошенко позвонил в Кремль, чтобы обозначить позиции своей страны и, в первую очередь, личную позицию перед выборами, по отношению к заключенным в Российской Федерации украинским гражданам, обвиненным в подготовке террористических актах.

Владимир Путин и Петр Порошенко действительно провели телефонные переговоры. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров, однако не огласил детали беседы и решения, которые были приняты по их результатам. Пресс-служба Порошенко заявила, что инициатором диалога стал украинский президент, который озабочен судьбой «украинских политзаключенных» в России. Скорее всего, обсуждались конкретно персоналии.

Как и прогнозировали ранее ведущие политические эксперты, украинская сторона намерена обменять взятого в заложники по надуманному обвинению генерального редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, которого почему-то называют режиссером и Александра Кольченко. Беседа двух президентов закончилась намерением встречи уполномоченных по правам человека.