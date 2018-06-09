Путин: У молодых губернаторов «горящие глаза»

Сегодня, 14:47

В России в последнее время произошли изменения в руководящем составе субъектов федерации. Глава РФ не забыл об этом в своём очередном интервью.

В ходе него Владимир Путин отметил, что у молодых губернаторов «горящие глаза». Это не может его не радовать. Он считает новые кадры не просто «симпатичными людьми». По его мнению, у них очень хорошая профессиональная подготовка и мотивация на то, чтобы в работе был достигнут конечный результат.

После этого Путин получил вопрос, кто из губернаторов может в будущем стать президентом РФ. Глава России ответил, нужно смотреть за теми, у кого «получается» и кто смог доказать, что на своём месте главы субъекта РФ он оказался не случайно.

А там – «жизнь покажет, кто имеет право на что претендовать». Конечное слово, по словам Путина, всё равно за россиянами. Именно они определят, кто достоин чести занять в России президентское кресло.

Ранее сообщалось, что в числе молодых губернаторов самым «юным» является Дмитрий Артюхов, временно возглавивший ЯНАО. Ему лишь 30 лет. Ранее он был там вице-губернатором.