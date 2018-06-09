Сегодня, 14:03

Никто из ведущих международных экспертов не сомневался в том, что действия «американского слона» в «посудной лавке ЕС» не найдет своего политического и информационного воплощения. Социальные сети стали местом, где Вашингтон обвинил своих верных и многолетних союзников в предательстве демократических интересов.

В Канаде лидеры стран «Большой семерки» поскандалили из-за заявления Трампа, который был просто шокирован словами «любителя разноцветных и тематических носков» премьера Джастина Трюдо. Чем провинился верный союзник США на североамериканском континенте? Оказалось, тем, что совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил недовольство политикой Вашингтона относительно одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном. Напомним, что Париж ранее подписал с Тегераном контракт на поставку 100 своих аэробусов.

В результате некоего демарша со стороны французского президента, с плеча которого глава США недавно заботливо сдувал перхоть, в странах «Большой семерки» наметились некоторые концептуальные разногласия. Например, Великобритания, премьера которой Трамп умудрился обозвать «училкой» сильно расстроена и требует политической сатисфакции. Однако, Япония остается верной курсу, проводимому США, пока ее в полной мере не накрыла волна реформ Трампа, обозначенных, как «Америка для американцев».