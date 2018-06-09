VistaNews.ru


В Канаде лидеры стран «Большой семерки» поскандалили из-за заявления Трампа

Сегодня, 14:03

Никто из ведущих международных экспертов не сомневался в том, что действия «американского слона» в «посудной лавке ЕС» не найдет своего политического и информационного воплощения. Социальные сети стали местом, где Вашингтон обвинил своих верных и многолетних союзников в предательстве демократических интересов.

В Канаде лидеры стран «Большой семерки» поскандалили из-за заявления Трампа, который был просто шокирован словами «любителя разноцветных и тематических носков» премьера Джастина Трюдо. Чем провинился верный союзник США на североамериканском континенте? Оказалось, тем, что совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил недовольство политикой Вашингтона относительно одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном. Напомним, что Париж ранее подписал с Тегераном контракт на поставку 100 своих аэробусов.

В результате некоего демарша со стороны французского президента, с плеча которого глава США недавно заботливо сдувал перхоть, в странах «Большой семерки» наметились некоторые концептуальные разногласия. Например, Великобритания, премьера которой Трамп умудрился обозвать «училкой» сильно расстроена и требует политической сатисфакции. Однако, Япония остается верной курсу, проводимому США, пока ее в полной мере не накрыла волна реформ Трампа, обозначенных, как «Америка для американцев».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Страны «Большой семерки» готовы к диалогу с Россией

Минфин США призывал Трампа отменить пошлины в отношении Канады

«Страшный сон США»: Европа и Россия заодно из-за торговых пошлин Трампа

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем