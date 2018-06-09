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Жириновский: В случае провокаций на ЧМ в Украине сменится власть

Сегодня, 13:57

С таким исходом лидер ЛДПР предупреждает и Ригу. Политик имеет ввиду ущемление прав русских в Латвии, а также любые провокации со стороны Киева.

Непредсказуемый Владимир Жириновский заявляет, что в случае провокаций на ЧМ по футболу со стороны Киева в Украине сменится власть. Та же участь ждет Латвию, в которой ущемляются права русских. Лидер ЛДПР уверен, что Российская Федерация поддержит новое правительство в вышеуказанных государствах.

Во время мирового спортивного мероприятия, которое пройдет на территории России, многие политики и граждане ожидают провокаций со стороны украинского правительства. Этот момент активно обсуждается на политических программах с участием квалифицированных специалистов.

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