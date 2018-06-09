Пельмени, которые вылепили Путин и Си Цзиньпинь, символичны

Сегодня, 13:50

Лидеры РФ и Китая провели мастер-класс по кулинарии. Они совместно вылепили гоубули. Эксперты уже высказали по этому поводу свои мнения.

В частности, экспертом-китаистом Брониславом Виногродским было сказано следующее. Он полагает, что пельмени, которые совместно вылепили Владимир Путин и Си Цзиньпинь, глубоко символичны. Это символ того, что страны намерены развивать свои отношения.

Виногродский рассказал, в Китае пельмени являются глубоко символичным блюдом. Они предполагают связь нового и старого или установление новых связей.

Эксперт проинформировал, китайцы не могут приготовить что-либо, не являющееся символическим. Видимо, пельмени Путин и Си Цзиньпинь выбрали неспроста.

Кто удостоился чести их попробовать, не сообщается. Эксперт назвал это событие, как «Матрица. Перезагрузка».

Кулинария от лидера РФ на этом не завершилась. Он показал свои навыки в приготовлении тяньцзиньского блюда, напоминающего фаршированные блины. Говорят, получилось вкусно.

Путин находится в Пекине с 8 июня с проведением официального визита. В его программе была и поездка с Си Цзиньпином на скоростном поезде. Также лидеры двух стран поприсутствовали на открытии дружеского хоккейного матча сборных юниоров.