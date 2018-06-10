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В Китае появился тест на знание России, Путина и дружбы РФ и КНР

Сегодня, 03:15

На церемонии награждения Медалью дружбы представители обеих стран прокомментировали политический выбор и ориентацию на стабильность в отношениях. Путин поблагодарил Си Цзиньпина за оказанный шаг на встречу и восхитился новым мобильным приложением, которое позволяет оценить собственные знания в истории двух величайших стран.

 В Китае появился тест на знание России, Путина и дружбы РФ и КНР. Интересный мобильный вопросник позволит пройти проверку на знание и понимание политических отношений между указанными странами. Путин выразил огромную благодарность за вручение первой китайской Медали Дружбы, отметив, что это не только Высшая награда, данная ему самому, но и отражает высокий уровень российско-китайского всестороннего стратегического партнерства координации, а также глубокую дружбу китайского народа с российским народом.

 

«Мы дорожим российско-китайским всеобъемлющим стратегическим партнерством координации», - сказал Путин, добавив, что дружба между главами государств и дружба между двумя народами являются прочной основой двустороннего стратегического сотрудничества.

В церемонии приняли участие более 700 человек.

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