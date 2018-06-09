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Песков: В Вене может состояться двусторонняя встреча Путина и Трампа

Сегодня, 12:16

Этот момент президенты России и США обсудили 20 марта по телефону. Конкретных договоренностей в этом плане пока нет.

Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что в Вене может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что президенты не подходили к конкретным договоренностям в этом плане, но 20 марта по телефону обсуждалась возможность деловой беседы в этом городе. Владимир Путин, будучи в Австрии на встрече с Курцем, подчеркнул, что рассматривается реальная возможность проведения важных переговоров с коллегой из США именно в Вене.

Дмитрий Песков не раскрывает темы, которые хотят обсудить российский и американский президенты, но, судя по сегодняшней политической обстановке в мире, им есть, о чем поговорить.

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