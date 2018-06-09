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Из министра спорта Рязанской области сделали циркача

Сегодня, 10:58

Открытие XVIII Спартакиады трудящихся Рязанской области 2018 ознаменовалось популярностью для одного из чиновников. Сергей Икрянников поучаствовал в торжестве, более того, его подняли на высоту в специальной конструкции, используемой для настоящих выступлений акробатов и воздушных гимнастов.

Фотографии и видео с места событий облетели социальные сети. Из министра спорта Рязанской области сделали самого настоящего циркача.

Об этом уже написали в одном из местных пабликов «ВКонтакте», который презентовал видео успехов неопытного артиста – министра спорта Рязанской области на мероприятии в городе Сасово. Отчаянный поступок мужчины оценили не только рядовые граждане, но и коллеги.

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