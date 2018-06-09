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Путин подарил Си Цзиньпину кедровую русскую баню

Сегодня, 09:36

Дар глава России презентовал в Пекине во время деловой встречи. В преддверии своего визита в Китай он рассказал о праздновании своего дня рождения, с Си Цзиньпином продегустировали местные блюда, выпили водки и для коллег Владимир Владимирович подготовил уникальный подарок.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Путиным. В рамках встречи они провели переговоры, а после продегустировали национальные лакомства. Путин подарил Си Цзиньпину кедровую русскую баню.

Сам сруб сейчас в находится в России, на Алтае, его грузовым самолётом доставят в КНР. Чтобы можно было предварительно оценить презент, глава Кремля подарил небольшой сруб и снимок бани.

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