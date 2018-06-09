«Заговор российских климатологов»: Украина не винит Россию в отсутствии дождя

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Синоптик Наталья Диденко написала об этом на своей странице в Facebook. Такое мнение не понравилось сторонникам теории, согласно которой Россия имеет климатическое оружие.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook дала понять, что Украина не винит Россию в отсутствии дождя под Киевом. Таким образом, «заговор российских климатологов» не имеет основ для существования. По словам синоптика, вчера, 8 июня, прогностические модели показывали осадки в Киеве, но сегодня картина полностью поменялась. Схемы указывают на то, что дождевой фронт едва коснется Киева.

Наталья Диденко уверена, что всего за сутки «российские преступные климатологи» не смогли бы осуществить свой заговор с американскими, британскими и европейскими метеоцентрами. Такое мнение ведущей явно оставило недовольными приверженцев теории о существовании российского климатического оружия.