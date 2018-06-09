Трамп в своём аккаунте в Twitter «придумал» новую страну

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Людям свойственно ошибаться, в том числе в правописании, и в этом нет ничего необычного. Но эти ошибки всегда на виду, если их совершают известные люди.

В частности, Дональд Трамп допустил опечатку в очередном сообщении в своём аккаунте в Twitter. В итоге получилось, что он «придумал» совершенно новую страну.

Свой пост он посвятил военнослужащему армии США, который погиб в Сомали. Однако он вместо Somalia написал Somolia, что не осталось незамеченным. Трамп уже получил множество предложений восполнить пробелы в образовании. Другие, напротив, предположили, что он начал «окать», что свойственно жителям некоторых регионов России.

В то же время ряд источников сообщает следующее. Сотрудниками Белого дома, готовящими предварительные варианты публикаций для аккаунта президента в Twitter, ошибки допускаются вполне осознанно. Таким образом, производится имитация «авторского» стиля лидера США. И, как ни удивительно, это повышает его популярность.

Белый дом это предположение опровергает, но оно продолжает упорно существовать.