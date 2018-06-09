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В Китае Путин приготовил и продегустировал местную еду

Сегодня, 07:13

Историю гостеприимства дипломатов из Поднебесной описали в прессе. Президент РФ не только попробовал кухню этой страны, более того, в интервью китайской Медиа-группе в преддверии своего визита в Китай рассказал о праздновании своего дня рождения с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого оба лидера выпили водки.

В Китае Путин приготовил и продегустировал местную еду. Путин пробудет в Китае с 8 по 10 июня. В ходе визита он проведет переговоры с Си Цзиньпином и примет участие в саммите лидеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи российский президент подчеркнул, что его китайский коллега всегда стремится к достижению максимальных результатов в своей работе на благо народа Китая. От этой встречи эксперты ожидают решения многих спорных и важных вопросов, которые у обеих стран в приоритете.

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