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"Welcome to Russia!": Путин поприветствовал гостей ЧМ-2018

Сегодня, 23:05

Глава государства отметил, что были приложены максимальные усилия, чтобы гости чувствовали себя, как дома. Миру открыта как страна, так и сердца ее граждан.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в видеообращении поприветствовал гостей ЧМ–2018 со словами: "Welcome to Russia!". Он обратился не только к тем, кто уже прибыл в Россию, но и к тем, кто только собирается стать частью величайшего международного события.

Президент заявил, что для страны является большой радостью и честью возможность принимать «представителей огромной футбольной семьи», а также подарить праздник, который будет наполнен спортивным задором и яркими эмоциями.

Владимир Путин надеется на то, что у гостей останутся незабываемые впечатления не только от футбольных матчей, но и от знакомства с культурой, историей, природой, а также искренним и гостеприимным народом России.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что сборная России покажет достойные результаты на домашнем турнире, сыграв в современный, интересный и красивый футбол. Он также констатировал тот факт, что в последнее время сборная не проявляла себя достойно. Так или иначе, главной целью для страны является проведение чемпионата на высшем уровне, чтобы миллионы поклонников данного вида спорта остались довольны.

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