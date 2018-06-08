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В социальной сети Facebook директор по маркетингу и сооснователь банка «Точка» Яна Ганник неосторожно похвасталась основным методом проверки на наличие у человека собственного мнения. Этим особенным способом стал политический подтекст.

Соискатели вакансий провели оценку действий Яны Ганник. Женщина неуместно рассказала в социальной сети, что использует проверенный способ проверки для того. Чтобы брать человека на должность или отказать ему. «Платиновым вопросом Крыма» начальница испытывала будущих подчиненных.

Если человек отвечал «Крым – наш», то у него есть шанс и перспектива, а если ответ «украинский» – провал. Блогеры шокированы «платиновым вопросом Крыма» на собеседованиях в банке «Точка». Такого вопроса нельзя ставить соискателям, поскольку это не критерий объективной оценки.