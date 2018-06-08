Эксперт: Киев просчитывает варианты силовой операции в Одессе

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Руководитель Международного института новейших государств считает, что украинские власти вынашивают план разжигания Приднестровского конфликта, который им навязал Вашингтон.

Алексей Мартынов заявил, что несмотря на рост недовольства действительностью властей Киева среди жителей Одессы, они сильно запуганы обилием националистов, которых «туда завезли пачками». Сейчас украинские власти уже разрабатывают различные комбинации для силовой атаки в регионе, и во что это выльется пока не известно. Рядом с Одессой граничит Приднестровье.

Эксперт считает, что Киев просчитывает варианты силовой операции в Одессе именно через этот регион, где довольно просто начать конфликт, к тому же, ввиду нахождения там большого количества российских войск и миротворцев Москва не останется в стороне.

В Приднестровье около 60% всего населения представлены выходцами из Украины и России, которые добивались выхода из Молдавии еще во времена СССР, опасаясь включения Молдавии в состав Румынии. В середине июля 1992 году неудавшаяся попытка властей Молдавии силой решить проблему повлекла массовые жертвы, было убито более 1000 человек, ранено около 4500, а Приднестровье фактически перестало контролироваться Кишиневом. В переговорах по Приднестровью участвуют конфликтующие стороны Кишинев и Тирасполь, посредники Россия, Украина, ОБСЕ, и наблюдатели Евросоюз и США. До сих пор Приднестровский конфликт считается незавершенным.