«Это было непросто»: Австрийский журналист об интервью с Путиным

Сегодня, 20:04

Журналист из Австрии Армин Вольф поделился деталями интервью с российским президентом. Вольф сообщил, что это было очень непростое интервью за все время его работы в качестве журналиста.

Мужчина рассказал, как готовился к встрече. Для начала он пересмотрел все записи с Владимиром Путиным, чтобы увидеть, как политик реагирует на вопросы. Позже Вольф подчеркнул, что это очень помогло. Журналист готовился к беседе пять дней. По словам Армина, сложность заключалась в том, что беседа проходила не в его офисе в Австрии, а в Кремле. Поэтому, журналист очень боялся как-то оскорбить президента. Вторая сложность заключалась в том, что из-за языкового барьера трудно было отвечать сразу же после вопроса.

И наконец третий фактор, который усложнил беседу, состоял в том, что Владимир Путин является очень умным собеседником, задающим нестандартные вопросы. Вольф подчеркнул, что Путин умеет фокусироваться на одной теме, глубоко уходя в детали. Но иногда он отвечает вопросом на вопрос, либо вовсе переводит тему в другое русло.

Интервью состоялось 4 июня, запись посмотрели около 900 тысяч человек.