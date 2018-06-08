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Жириновский обрушился на конституцию за «сверхбольшие полномочия президента»

Сегодня, 19:41

Политик раскритиковал действующую Конституцию за «ярко выраженный президентский характер». При этом Жириновский отметил, что нынешние полномочия гаранта Конституции намного больше, чем у генерального секретаря или царя.

При написании Конституции 25 лет назад, за образец был взята форма правления США и Франции, напоминает Владимир Вольфович. При этом совершенно не был учтен опыт парламентских демократий. Да и собственную неудачную попытку внедрить парламентаризм также учитывали.

Нынешний институт президентства напоминает скрытую форму монархии, убежден Жириновский. Президент имеет возможность оставлять преемника и огромный админресурс обеспечивает ему победу на выборах. Кроме этого, политик напомнил, в каком состоянии была страна в 1993 году. Принятие Основного Закона позволило избежать кровопролитной гражданской войны, уверен лидер ЛДПР.

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