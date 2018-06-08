Дерипаска пригласили на переговоры Путина и Си Цзиньпина в Китае

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В апреле этого года министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкционный список, включив в него Олега Дерипаску и его предприятия. Американским и другим компаниям запретили на законодательном уровне поддерживать деловые отношения с "Русалом", выручку которого почти на 80% составляет экспорт алюминия. Срок, который определили для завершения контрактов контрагентам "Русала", передвинули с 5 июня на 23 октября.

Российский предприниматель Олег Дерипаска, бенефициарный владелец компании «Базовый элемент», в которую входят En+ Group, машиностроительный холдинг «Русские машины, «Ингосстрах», банк «Союз», «Базэл Аэро» и другие предприятия, находясь под санкциями США, как и его основные активы, участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Китае. На встрече также присутствовали директор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент ВнешТоргБанка Андрей Костин и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Вслед за объявлением о санкциях стало известно, о поездке Дерипаски в Китай, с целью обсуждения возможности заключения договоров с металлургическими предприятиями КНР о закупках сырьевой базы для производства алюминия и сбыте готовой продукции. Результат переговоров пока остается неизвестным. В "Русале" итоги поездки тоже не прокомментировали.