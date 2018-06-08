Трамп надеется урегулировать торговые разногласия со странами G7

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Президент США неоднократно делал заявления по поводу желания сохранить экономические взаимоотношения со всеми странами, которые заинтересованы в этом. Сейчас в Европе фактически все страны отказываются сотрудничать с ним после ряда действий, направленных на расшатывание дружественного отношения к Вашингтону.

В социальной сети Трамп выразил новую надежду на воссоединение со всеми союзниками. Также он надеется урегулировать торговые разногласия со странами G7.

Об этом он написал на своей страничке в социальной сети. По своей сути Трамп уже не вызывает доверия у союзников как политик, работающий над общей целью и собственным имиджем. Его поведение в политике критикуют и не одобряют.