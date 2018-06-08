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На Донбассе воюет «Бронированный монстр»

Сегодня, 18:44

ВСУ показали танк, который используется на время военных действий на Востоке Украины. Танк Т-80 вошел в список лучшей военной техники в мире.

Фото «бронированного монстра» показал директор музея АТО Юрий Фанигин. Танк совершенно новый, все системы новейших разработок. Машина имеет очень быстрый разгон и уникальную точность, что позволяет танку попадать в цель с большого расстояния. Сверхпрочная броня защищает систему от нападений снаружи. Фанигин сообщил, что он бы с удовольствием забрал бы танк к себе в музей после окончания боевых действий. Т-80 - танк советской разработки, который до сих пор продолжает выпускаться на территории Украины.

Ранее сообщалось о списке вооружений, которым Украина пугает агрессоров.

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