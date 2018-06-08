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Кадровые перестановки в учреждении обсуждались еще в 2013 году, когда Роману Менделевичу исполнилось 65 лет – предельный возраст для главы Гидрометцентра. Начал свою карьеру в 1973 году, а к 2001 стал его директором. Приказ на смещение в должности подписан два дня назад.

Вильфанд ушел с поста руководителя Гидрометцентра. Его сместили в должности не из-за невыполнения обязанностей, а в силу возраста. Доктор технических наук трудился на благо государства с 1973 года в Гидрометцентре.

«Я перехожу в должность вполне симпатичную - научный руководитель Гидрометцентра России», – сообщил Вильфанд.

За годы отданные этому учреждению кредит доверия Вильфанд повысил и среди власти и среди людей.