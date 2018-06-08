МИД РФ: Оценены перспективы встречи Трампа и Путина

Сегодня, 17:08

Сообщается, что Москвой продолжается подготовка к возможной встрече лидеров РФ и США. О ней говорят уже продолжительное время, а вот сейчас она может стать реальностью.

МИД РФ сообщил, что перспективы встречи Трампа и Путина уже оценены. Это произошло, несмотря на то, что о точной дате переговоров этой встречи пока ничего не сообщалось.

С сообщением об этом выступил Сергей Рябков, занимающий пост заместителя главы МИД РФ.

Согласно предоставленной им информации, сейчас осуществляется проработка «конкретных вариантов», при которых сможет осуществиться встреча Путина и Трампа.

Сведения, предоставленные МИД РФ, говорят о том, что Вашингтоном также демонстрируется понимание необходимости диалога для того, чтобы отношения между странами смогли нормализироваться.

Москва и Вашингтон, как считают в МИД РФ, накопили в своих взаимоотношениях множество проблем. Решать их – придётся.

МИЛ РФ это понимает. Что скажет Трамп, покажет время. Путин – будет.