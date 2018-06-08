Понравившаяся Путину блогерша из Челябинска раскрыла секрет красоты

Сегодня, 16:05

38-летняя Наталья Краснова, приглянувшаяся президенту РФ во время «Прямой линии», назвала счастье залогом привлекательного внешнего вида в немолодом возрасте.

Понравившаяся Путину блогерша из Челябинска поинтересовалась у Владимира Путина, когда болдинг станет настоящей профессией, параллельно рассказав об имеющемся у себя статусе кандидата наук. В ответ Наталья получила комплимент от президента РФ, восхитившегося красивой не по годам 38-летней женщины.

Общаясь со СМИ, блогерша раскрыла секрет своей красоты.

«Я счастлива», - жизнерадостно ответила Краснова.

Восторга Путина не оценили земляки Натальи. Звезда Instagram подверглась жесткой критике за вопрос президенту.

Перед блогерством уроженка Челябинска приняла участие в ряде проектов на ТНТ, в частности, «Смех без правил» и «ComedyБатл». В Instagram на Краснову подписаны более 1,7 млн пользователей.