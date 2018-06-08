VistaNews.ru


Понравившаяся Путину блогерша из Челябинска раскрыла секрет красоты

Сегодня, 16:05

38-летняя Наталья Краснова, приглянувшаяся президенту РФ во время «Прямой линии», назвала счастье залогом привлекательного внешнего вида в немолодом возрасте.

Понравившаяся Путину блогерша из Челябинска поинтересовалась у Владимира Путина, когда болдинг станет настоящей профессией, параллельно рассказав об имеющемся у себя статусе кандидата наук. В ответ Наталья получила комплимент от президента РФ, восхитившегося красивой не по годам 38-летней женщины.

Общаясь со СМИ, блогерша раскрыла секрет своей красоты.

«Я счастлива», - жизнерадостно ответила Краснова.

Восторга Путина не оценили земляки Натальи. Звезда Instagram подверглась жесткой критике за вопрос президенту.

Перед блогерством уроженка Челябинска приняла участие в ряде проектов на ТНТ, в частности, «Смех без правил» и «ComedyБатл». В Instagram на Краснову подписаны более 1,7 млн пользователей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Секс-блогерша открыла свой метод борьбы с прыщами

79-летняя мама Валерии раскрыла секрет вечной молодости и красоты

Блогеры обращают внимание Путина на актуальные проблемы молодежи

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях