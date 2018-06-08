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Газзаева высмеяли в Сети за вопрос Президенту

Сегодня, 14:48

В Интернет-сообществе высмеяли заслуженного российского тренера по футболу Валерия Газзаева за его нелепое обращение к Путину во время прямого эфира. Известного комика Дениса Косякова особенно повеселило то, что депутат Государственной думы так и не смог сформулировать свой вопрос.

Валерий Газзаев начал свое обращение к Президенту с детального пролога к вопросу, в котором упомянул и свое предыдущее общение с Владимиром Владимировичем в точно таком же формате, и сочинскую олимпиаду, и прочие немаловажные спортивные события. Затронул тему реформ, попытался сделать доклад о том, как справляется с поручением президента, а потом и вовсе похвалил и благословил Президента РФ, вспомнив православных святых, но вопрос так и не смог сформулировать. Одним словом, обращение получилось очень скомканным, невнятным, но крайне забавным.

Реакция пользователей Сети на вопрос Газзаева была бурной. Многие испытали чувство стыда за Газзаева, кто-то посетовал на отсутствие чувства собственного достоинства у российского тренера, а кто-то даже усомнился в его умственных способностях.

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