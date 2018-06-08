США не на шутку перепуганы распространением С-400 по миру

Сегодня, 14:55

Российские средства ПВО уже неоднократно продемонстрировали, что на сегодняшний день они являются самыми совершенными. Многие страны готовы их закупать, не смотря на достаточно высокую стоимость.

Видимо, США не на шутку перепуганы распространением российских С-400 по миру. Там хотят ввести санкции против всех, кто приобретёт эти комплексы. Дело не ограничивается Турцией.

С одной стороны, как отмечают военные эксперты, США обеспокоены тем, насколько в последние годы возрастает военно-техническое сотрудничество Москвы с такими странами, как Турция, Ирак, Индия, Саудовская Аравия и другими.

С другой, это то, что Кремль может взять под свой контроль значительный сектор рынка вооружений. Для США это может означать потерю огромной части выручки. Это вполне реально, поскольку С-400 по своим характеристикам значительно превосходит американские аналоги, а по цене – в несколько раз дешевле.

Недоумевание экспертов вызывает тот факт, что США готовы применить санкции при покупках С-400 даже к тем странам, которые, почти полностью, вооружаются за счёт поставок из этого государства.

Возможно, думают политологи, причина в том, что если сателлиты США получат российские С-400, то Вашингтон полностью потеряет контроль над их небом.