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В 2014 году украинские радикалы пытались сжечь Януковича

Сегодня, 14:35

В Украине суд в очередной раз собрался для рассмотрения уголовного дела о госизмене Виктора Януковича. Экс-глава службы безопасности беглого президента Виктор Павленко признался в планировании жестокого убийства его непосредственного начальника путем поджога.

Сейчас сделавший сенсационное заявление свидетель пребывает в Крыму. Показания суду он давал по видеосвязи. Украинские радикалы пытались сжечь Виктора Януковича в феврале 2014 года во время его приезда в Харьков. Узнав о намерениях «предателей», беглый президент решил экстренно эвакуироваться в родной Донецк.

Помимо поджога, радикалы рассматривали варианты с ликвидацией Януковича посредством точного выстрела из огнестрельного оружия или расстрела кортежа.

В 2014 году во время госпереворота в Украине тогдашний президент страны убежал в Россию, опасаясь за свою жизнь. С тех пор Киев расследует уголовное дело о госизмене. Очередные заседания запланированы на 30 и 31 июля.

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