VistaNews.ru


Киев раскрыл очередную «секретную операцию» РФ в Крыму

Сегодня, 13:56

Сейчас на Украине, и не только там, проводятся мероприятия, связанные с выселением крымских татар. Однако, есть факты, а есть «памороки». Так называется состояние, когда бред воспринимается в качестве реальности.

Официальный Киев, похоже, демонстрирует именно такое своё состояние. Джемилёв, выступая в Раде, раскрыл очередную «секретную операцию», которую РФ совершила в Крыму перед его «аннексией».

Он сообщил, что перед ней, якобы, на полуостров тайно привезли до миллиона русских. Таким образом, их количество в Крыму резко увеличилось, но Киев раскрыл эту «секретную операцию».

Она, как сказал Джемилёв, нарушила действия международных соглашений и привела к «выживанию» с полуострова крымских татар.

Политологи уже отметили, никаких фактов, никаких причинно-следственных связей. Помимо того, миллион «новоявленцев» и в Европе трудно не заметить. Не то, что в Крыму. Чем они жили, чем питались и где имели крышу над головой, Киев предпочёл не уточнять. Разоблачили очередную «секретную операцию» и что вам ещё.

Джентльмены доверяют друг другу на слово. Однако, даже в Великобритании «джентльмены» как-то сильно «просели».

Годовщину выселения крымских татар не забыли и в Анкаре. Там официальные власти призвали Европу, чтобы та не забывала «аннексию» Крыма.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Смещение Путина или распад России»: Мустафа Джемилев рассказал, как Крым станет украинским

Капитан ВМС Украины в отставке: Украина размещала в Крыму ядерное оружие

Киев рассказал о планах борьбы с «российской агрессией» в Крыму

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях