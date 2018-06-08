Киев раскрыл очередную «секретную операцию» РФ в Крыму

Сегодня, 13:56

Сейчас на Украине, и не только там, проводятся мероприятия, связанные с выселением крымских татар. Однако, есть факты, а есть «памороки». Так называется состояние, когда бред воспринимается в качестве реальности.

Официальный Киев, похоже, демонстрирует именно такое своё состояние. Джемилёв, выступая в Раде, раскрыл очередную «секретную операцию», которую РФ совершила в Крыму перед его «аннексией».

Он сообщил, что перед ней, якобы, на полуостров тайно привезли до миллиона русских. Таким образом, их количество в Крыму резко увеличилось, но Киев раскрыл эту «секретную операцию».

Она, как сказал Джемилёв, нарушила действия международных соглашений и привела к «выживанию» с полуострова крымских татар.

Политологи уже отметили, никаких фактов, никаких причинно-следственных связей. Помимо того, миллион «новоявленцев» и в Европе трудно не заметить. Не то, что в Крыму. Чем они жили, чем питались и где имели крышу над головой, Киев предпочёл не уточнять. Разоблачили очередную «секретную операцию» и что вам ещё.

Джентльмены доверяют друг другу на слово. Однако, даже в Великобритании «джентльмены» как-то сильно «просели».

Годовщину выселения крымских татар не забыли и в Анкаре. Там официальные власти призвали Европу, чтобы та не забывала «аннексию» Крыма.