СМИ США рассказали о самом мощном российском бомбардировщике ПАК-ДА

Сегодня, 13:04

Россия создает бомбардировщик немыслимой силы, которому предстоит заменить все остальные военные самолеты для поражения наземных целей в составе ВВС РФ, пишет The National Interest.

Компания ПАО «Туполев» разрабатывает ПАК-ДА. СМИ США рассказали о самом мощном российском бомбардировщике, в частности, сроки его первого подъема в воздух (2025-2026) и старта серийного производства (2028-2029). Суперсовременный военный самолет для поражения наземных целей должен был поступить в состав ВВС РФ к 2019 году, однако внеплановая работа над бомбардировщиком Ту-160М2 сместила планы «Туполева».

The National Interest может лишь в общих чертах описать возможности ПАК-ДА. Самый мощный российский бомбардировщик вооружат крылатыми ракетами Х-102 и Х-55СМ. Вероятно, новейшие «Кинжалы» также смогут выстрелить их ПАК-ДА. Производство нового военного самолета ВВС РФ пребывает на стадии возведения макета. Американские СМИ традиционно с опаской пишут о новом оружии России.