ЕС через месяц подготовит ответ на введённые США пошлины

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В мире набирают обороты «торговые войны», являющиеся следствием финансового и политического кризисов. При этом, их начали вести между собой даже те, кто ранее считал друг друга «партнёрами и союзниками».

Введённые США по отношению к ЕС пошлины, могут жёстко ударить по экономикам входящих в него стран. Евросоюз сообщил, что подготовит свой ответ уже через месяц.

Пошлины касаются ограничений для ЕС на ввоз в США таких продуктов, как алюминий и сталь. Ответ будет распространяться на ряд товаров, которые сейчас ввозятся в Евросоюз из США.

Такую информацию предоставил Пьер Московиси, являющийся еврокомиссаром. С его слов, Брюссель намерен продемонстрировать для Дональда Трампа то, что ЕС настроен очень решительно.

Также Московиси отметил, ответ не означает, что с США началась «коммерческая война». Это всего лишь находящиеся в правовом поле действия по отношению к стране, решившей проводить «одностороннюю политику».

Еврокомиссар полагает, что вокруг экспорта металлов из ЕС был инициирован скандал, который он назвал «глупым и незаконным».

Московиси уверен, что в течение предстоящего месяца США не поменяют своей позиции по этому вопросу. Следовательно, последуют ответные санкции ЕС.