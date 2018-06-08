Врио главы Якутии отреагировал на жалобу учителя к Путину

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Во время проведения «прямой линии» с президентом России к нему поступил вопрос от якутского педагога. Мужчина пожаловался на уменьшение заработных плат до прошлогоднего уровня.

Во время общения Владимира Путина с народом, ему поступает множество жалоб, с которыми не могут разобраться на местном уровне.

Так, во время последней беседы к президенту обратился учитель, который проживает в Якутии, мужчина сообщил, что в регионе заработные платы учителям понизили до прошлогоднего уровня. Мужчина попросил главу государства разобраться в ситуации.

Оперативно отреагировал на данную жалобу временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, который сообщил, что теперь выплата премии и ежемесячных стимулирующих выплат для педагогов будет производиться не ежемесячно, а ежеквартально. Именно это и заставило думать обратившегося к Путину учителя, что данные выплаты отменили, а зарплаты стали меньше. Разобраться в ситуации главе региона помогли сотрудники прокуратуры и регионального министерства образования.

Также Николаев заявил, что на данный момент выясняется законность таких изменений в выплатах и их системность. Информацию по данной проблеме врио главы Якутии разместил на своей страничке в социальной сети Instagram, где попросил оставлять комментарии, которые помогут разобраться в сложившейся ситуации.