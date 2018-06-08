В сирийском городе Африн убит высокопоставленный командир ССА

Сегодня, 10:27

В Сирии не прекращаются боестолкновения. Иногда даже непонятно, кто с кем воюет, и какая группировка, в итоге – за кого. Жертвы продолжают множиться.

Сообщается, что в городе Африн убит высокопоставленный командир ССА. Ни его должность, ни имя, пока не сообщаются. Известно лишь о его большом чине в военном соединении, называющим себя Свободная сирийская армия.

Африн находится в Алеппо, в северо-западной части этой провинции. Убитый передвигался там в окружении подчинённых, когда неизвестными был открыт по ним огонь.

Ответственность за нападение пока никто не взял. Представители ССА полагают, что оно было организовано курдскими отрядами.

Сирийцы, проживающие в городе Африн, неоднократно выступали с требованиями о выводе из него вооружённых формирований ССА. Местное ополчение и протурецкие группировки уже неоднократно вступали в боевой контакт, неся при этом потери.