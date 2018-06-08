Генсек НАТО подчеркнуть важность «открытых дверей» Украины

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Генерал армии Украины, министр обороны Украины, провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Степан Полторак поблагодарил за организацию работы комиссии НАТО-Украина накануне Варшавского саммита, а также отметил, что эта встреча позволит согласовать и консолидировать совместные усилия и планы.

«Европейские ценности находятся под угрозой из-за Российской агрессии; необходимы серьезные усилия для ее удаления. Мы должны действовать сообща, последовательно и согласованно. Мы готовы ко всем формам сотрудничества с НАТО и союзниками», - сообщил Полторак.

По его словам, совместные политико-дипломатические и экономические санкции влияют на агрессора и необходимо их увеличивать. Степан Полторак поблагодарил за разработанный НАТО комплексный пакет помощи, отвечающий целям военной реформы. Генеральный секретарь НАТО высоко оценил реформы.

Госсекретарь Столтенберг пообещал, что страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину в трансформации и оказывать всестороннюю поддержку для продвижения вперед реформ для стабильности Украины и Европы в целом. Генсек НАТО встретился с Полтораком и подчеркнуть важность «открытых дверей».