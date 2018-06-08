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Пострадавшая от врачебной ошибки решила уведомить президента о важости внедрения обучающих курсов для докторов в ее городе для того, чтобы никто не повторил горькую судьбу умершей онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов.

Заболевшая раком девушка из Брянска обратилась к Путину с просьбой. 27-летняя Марина Поцелуйко больше двух лет сражается с онкозаболеванием из-за неправильной диагностики со стороны малоопытных специалистов. Россиянка во время «Прямой линии» сообщила Путину о проблеме в Брянске «с целью организовывать обучающие курсы для докторов».

Девушка опасается, что из-за неопытности жители ее города могут пострадать и повторить судьбу умершей онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов. О ней президент также узнал после проведения телемоста с Апатитами в прошлом году.