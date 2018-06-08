Анкара призывает Европу не забывать «аннексию Крыма»

Сегодня, 07:44

Мевлют Чавушоглу, возглавляющий турецкий МИД, выступил на мероприятии, посвящённом оказанию помощи для крымских татар. Там он сделал резкий «пассаж» в сторону Запада.

Он сказал, что Анкара призывает Европу не забывать произведённую «аннексию Крыма». Политик считает, отдельные государства ЕС уже начали демонстрировать такое поведение.

Анкара, продолжил Чавушоглу, не забыла о проблеме и никогда не признает аннексию. Европу министр предупредил, что если та об этом забудет, а после этого что-либо произойдёт с Украиной, следовательно, ответственность будет на ней.

На мероприятии, которое организовала Анкара, присутствовал Павел Климкин, возглавляющий МИД Украины и Мустафа Джемилёв. Оно было организовано в рамках мероприятий, которые приурочили к очередной годовщине того, как были депортированы крымские татары.

Официальная Анкара уже не впервые говорит о том, что не признаёт «аннексию Крыма». Проведённый там референдум Турция определяет в качестве «нелегитимного».

Георгий Мурадов, являющийся вице-премьером правительства Крыма, в ответ на это напомнил Турции о существовании послевоенных договоров. Согласно им, суверенитет РФ над полуостровом установлен безусловным.