«Прямая линия»: Врачи Новочеркасска пожаловались Путину на низкую зарплату

Сегодня, 07:21

В Ростовской области сотрудникам «Психоневрологического диспансера» урезали заработную плату с 20 до 12 тыс. рублей. Разобраться с начальством медики попросили президента РФ.

Врачи Новочеркасска первым делом пожаловались региональному Минздраву. Там развели руками, сообщив об отсутствии документальных данных о резком сокращении зарплаты в «Психоневрологическом диспансере». Благо накануне в Москве проходила «Прямая линия» с президентом РФ. Медики рассказали Владимиру Путину о вопиющей несправедливости, в частности, полнейшем игнорировании его майского указа о реализации государственной социальной политики.

Еще в первом квартале 2018 года заработок врачей в Новочеркасске составлял 30,3 тыс. рублей. В апреле он упал до 26, 9 тыс., а в мае еще на 4 тысячи. Жалобу на низкую зарплату медиков в Ростовской области принял Кремль.