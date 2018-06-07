Индия купит у России С-400, невзирая на давление США

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Дели желает оснастить свои вооруженные силы российским комплектующим. Сотрудничество Москвы и ее партнера в сфере обороны развивается в течение давнего времени.

Индия намерена приобрести у России ракетно-зенитные комплексы С-400, невзирая на несогласие с этим шагом США. До этого Москва продала Дели ряд вооружений, включая детали для их ремонта и обслуживания. В настоящий момент Индия стремится купить С-400, несмотря на имеющееся давление Вашингтона. В Минобороны республики заявили, что Белый дом не сможет оказать полноценного давления на российско-индийскую сделку.

Ранее США пригрозили Турции санкциями за приобретение С-400 у России. Анкара в ответ заявила, что в таком случае Вашингтон ожидают зеркальные меры.