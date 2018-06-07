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Президенты республик, считающихся даже в СССР «лимитрофами», продолжают верить в свою «европейскую значимость». Политологи ЕС, даже при всём внимании к их работе, считают подобные заявления «смешными».

Бывший президент Эстонии стал очень быстро в России невъездным, как информирует телеканал ERR. Впрочем, эта новость пока не получила никаких комментариев с его стороны. Тоомас Хендрик, который ранее был известен тем, что был президентом Эстонии, сообщил, как его страна относится к тому, что «его государство может быть атаковано со стороны России».

Он предположил, что после подобной атаки Эстонии со стороны России может последовать утрата ею Омска и Томска. Не говоря уже о Петербурге. После подобного заявления президент Эстонии стал, естественно, невъездным на территорию России.

Блогеры пишут, батальон из НАТО Эстонии сможет помочь. Военные эксперты сообщают, помощь Эстонии от его действия реально будет. Однако в условиях реальных боёв с русскими её хватит лишь лишь на полчаса, как максимум. Это, если повезёт. И если они не сдадутся сразу, не желая воевать за интересы тех, кто им не интересен.