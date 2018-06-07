Журнал Time изобразил на обложке Трампа в короне

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Изображение придумал и воплотил художник Тим О'Брайен, который неоднократно создавал обложку для журнала.

Журнал Time изобразил на обложке выпуска от 18 июня Трампа в короне. Изображение создал Тим О'Брайен, который ранее уже рисовал два изображения с президентом США. Теперь он создал иллюстрацию, на которой Дональд Трамп смотрит в зеркало и видит там свое отражение в короне и королевской мантии.

Художник заявил, что этим он отразил суть того, как президент и его команда юристов провели прошлую неделю и последние пятьсот дней. Речь идет об обвинениях Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в ход выборов президента Америки два года назад.

Сам Трамп недавно заявил, что данное расследование разрушило множество жизней американского народа, так как специалисты федеральных учреждений приходили на работу с желанием помочь государству, но возвращались разбитыми.