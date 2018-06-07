Правительство платит оппозиционерам за "свободу слова"

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Признание Владимира Путина шокировало телезрителей "Прямой линии с президентом".

Издание «Эхо Москвы», позиционирующее себя как оппозиционное, получает деньги от властей. Как признался Путин в ходе "Прямой линии", на содержание редакции выделяет деньги государственная компания «Газпром», но ее руководители не вникают в суть работы журналистов и редакторов. По мнению президента, это доказывает, что в РФ якобы имеется твердая и непоколебимая свобода слова.

Многие засомневались в искренности слов кремлевского лидера. По мнению аналитических деятелей и политологов, оппозиционные издания по типу «Эхо Москвы» в действительности тайно контролируются правительством России, им платят за "свободу слова". Таким образом государственный аппарат из чиновников и спецслужб якобы отвлекает внимание от реальных противников политической элиты и создает видимость конкуренции среди действующей власти и не согласных с ней.