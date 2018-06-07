Газзаев благословил Путина в прямом эфире и стал героем «мемов»

Сегодня, 20:34

Сегодня состоялась прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. У многих появилась уникальная возможность лично задать вопрос главе государства. Ситуацией воспользовался и Газзаев.

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к Путину с благодарственной речью, вместо того, чтобы задать ему вопрос, как это предполагает прямая линия.

Газзаев начал свою речь с того, что попросил у главы государства, чтобы футбол оставался в центре его личного внимания, а также поблагодарил за то, что Россия в этом году проводит ЧМ – 2018. Несмотря на попытки корреспондента выяснить, в чем заключается его вопрос, Газзаев продолжить благодарить президента, желать ему всего самого наилучшего, а завершил свою речь тем, что благословил Путина, вследствие чего стал героем «мемов».

Пользователи сети активно начали высмеивать слова представителя власти. «Тост от Газеева», «Газеев стал Министром здравоохранения», «Газеев поклоняется Путину». Известный блогер-журналист Юрий Дудь даже заявил, что можно закрывать его традиционную рубрику «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» в своих интервью, так как лучше Газеева не ответит никто.