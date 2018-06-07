Макрон призвал Трампа не требовать от Ирана покинуть ядерную сделку

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С такой информацией лидер Пятой республики заявил во время беседы с главой канадского правительства Джастином Трюдо.

Как передает один из западных телеканалов, президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего американского коллегу Дональда Трампа не принуждать Иран выйти из ядерной сделки, а также не мешать другим и далее оставаться в соглашении. Макрон заявил, что США необходимо работать с иными странами над боле объемным соглашением по Ирану.

Прежде российские дипломаты отметили, что покидание Штатами иранской ядерной сделки лишит Белый дом прав, которые были прописаны в данном документе.