В Сети появилось видео удара звена Су-34 по позициям боевиков в Алеппо

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В описании к ролику говорится, что целью российских бомбардировщиков стали полевые штабы и базы хранения военной техники.

Видео удара российских Су-34 по позициям боевиков в сирийской провинции Алеппо появилось в сети сегодня, 7 июня. Источник в Минобороны России утверждает, что налёт ВКС РФ стал своего рода ответом за обстрел российского поста военной полиции в зоне деконфликтации на северо-западе региона. Отмечается, что целью российской авиации стали полевые штабы и базы хранения военной техники незаконных вооружённых формирований. О потерях со стороны боевиков пока ничего не известно. В описании к ролику говорится, что все выпущенные авиабомбы поразили цели. Официально в российском оборонном ведомстве данную информацию не подтвердили.

Ранее в США назвали фейком запуск ракеты с Су-57 в Сирии. Эксперты считают, что военное руководство России не решилось бы на применение нового вооружения в боевых условиях, рискуя тем самым потерять разработку или передать её в руки союзников Вашингтона.