Из-за стрельб Украина закрыла часть Чёрного и Азовского морей

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Речь идёт о трёх участках в Белосарайском и Таганрогском заливах, а также возле острова Змеиный. В указанных регионах проходят запланированные учения.

Сегодня, 7 июня, госучреждение «Госгидрография» обнародовало прибрежное предупреждение о том, что Украина закрыла часть Чёрного и Азовского морей в районе Белосарайского и Таганрогского заливах. Это произошло из-за артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб, которые проводятся военными из ВМС Украины. Также военные производят военные стрельбы на территории северо-западной части Чёрного моря, неподалёку от острова Змеиный.

Олег Чалик, который занимает пост главы пресс-центра командования ВМС Украины, заявил, что ситуация превентивная и не новая, ведь начиная с 2015 года часть участков Чёрного и Азовского морей для судов попросту закрыты. Он отмечает, что действия военных никак не будут влиять на самих отдыхающих граждан и участки, где проводятся стрельбы. Последние тщательно изучаются и проверяются военными.