Путин считает, что проблемы домогательств не нужно превращать в кампанию

Сегодня, 18:00

Президент признался, что не слышал о скандале с журналистками и депутатом Леонидом Слуцким.

Во время «Прямой линии» Владимир Путин дал ответ на вопрос о сексуальных домогательствах. В частности, один из участников мероприятия спросил у главы государства, что он думает о ситуации с обвинениями депутата Госдумы Леонида Слуцкого со стороны журналисток, которые якобы стали жертвами его неподобающего поведения. Президент признался, что не слышал о данном скандале. Вместе с тем он подчеркнул, что стоит защищать интересы всех граждан, но заметил, что проблемы домогательств не нужно превращать в своего рода кампании. Путин высказал недоумение, почему скандалы на этой почве стали развиваться именно сейчас, а не ранее. В случае возникновение конфликтов такого рода, считает президент, стороны должны действовать в рамках закона.

Ранее президент России рассказал, когда будет третья Мировая война. Глава государства подчеркнул, что ведущие страны мира должны будут считаться с интересами РФ.