Жириновский высказался о «Прямой линии» Путина

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На своём официальном Telegram-канале политик указал несколько тезисов, предложений и мыслей, с которыми он не согласен. Среди всего прочего Владимир Вольфович предложил сделать в России трёхпартийную систему, в которой президент «есть только чтобы был» и мог наблюдать за работой парламента.

Жириновский в своём Telegram, что странно, ведь он резко высказывался об этом запрещённом мессенджере, раскритиковал «Прямую линию» Путина. По словам политика, он доволен изменениями в формате. Теперь намного лучше соединять регионы и не нужна толпа в зале, из-за которой ничего не слышно.

Также Жириновский высказался и о жителях Донбасса, которые решили уехать из Украины в Россию. Он заявил, что процедуру получения вида на жительство уже давно упростили, но люди задают одни и те же вопросы, усложняя задачи.

Политику не понравились ответы губернаторов Владимирской области и Ставропольского края. Дело в том, что Орлова сама не знает, закрывают ли в её регионе больницу или нет, а Владимиров в это время всё никак не может с аварийным жильём разобраться.

Жириновскому не понравилось, что Путин рассказал о новом оружии. Он считает, что отрасль нужно держать в секрете. Также политик разочарован, что не прозвучал его вопрос. Он предлагал перевести Россию к трёхпартийной системе правления, где президент почти никакой власти не имеет и нужен «для того, чтобы был».

Жириновский также не согласен с Путиным в оценке о блогерше из Челябинска. По его мнению, она выглядит не моложе своих лет, а старше, и к тому же сильно худая. Нужно, чтобы ее покормил мэр Челябинска.

Политик также в завершение отметил, что слово «говядина» происходит от «говеть», или «говядо». В первом случае оно означает «пастись», а во втором – «стадо». Эта тема также прозвучала на «Прямой линии» с Путиным в виде вопроса от президента.